Trauer um Roger Fritz

München. Der in Mannheim geborene Fotograf, Schauspieler und Regisseur Roger Fritz (Bild) ist im Alter von 85 Jahren in München gestorben. Das bestätigte seine Lebensgefährtin Margit Friedrich am Montagabend. Fritz sei am Freitag infolge eines Aneurysmas gestorben. Fritz war eine Society-Größe. Er assistierte unter dem italienischen Regisseur Luchino Visconti bei „Boccaccio 70“ mit Romy Schneider. 1963 drehte er seinen ersten Kurzfilm „Verstummte Stimmen“. Sein erster langer Spielfilm, „Mädchen, Mädchen“ 1966, wurde ein Erfolg. In mehreren Filmen war Fritz auch Darsteller.

Der Biografie auf seiner Website zufolge hatte Fritz zunächst eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann gemacht. 1955 lernte er in München den Fotografen Herbert List kennen und assistierte ihm gelegentlich. Teils arbeitete er für Zeitschriften und begründete die Zeitschrift „twen“ mit. dpa (Bild: dpa)