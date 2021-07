Nicht nur, dass die reifen Herren pünktlich wie die Maurer wären: Guru Guru sind sogar zu früh. Noch während man den guten, alten, in sein betoniertes Bett gezwängten Neckar überquert, wünscht Drummer Mani Neumeier über die Lautsprecher bereits „Viel Spaß“. Der ausgesprochen zeitige Beginn liegt wohl vor allem an der von der Pfalz her nahenden Gewitterfront, die in ein ziemlich toxisch

...