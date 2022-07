So funktioniert unser Schreibwettbewerb "Erzähl mir was"

© kmlmtz66/istock

Mannheim. Vielleicht klingt es etwas vermessen, das Motto der dritten Auflage unseres Schreibwettbewerbs „Erzähl mir was“. Wenn man – aus aktuellem Anlass – auf das Thema „Krieg und Frieden“ zu sprechen kommt, schwingt da sofort der Kosmos dieses „Überbuchs“ mit, das der russische Schriftsteller Leo Tolstoi geschrieben hat und das als einer der bedeutendsten Romane der Weltliteratur gilt. Und Tolstois „Krieg und Frieden“ ist dabei so vieles: Es ist historischer Roman über Russland im Krieg gegen Napoleon. Es ist ein röntgenartiger Blick in die russische Feudalgesellschaft in der Ära von Zar Alexander I. Es ist virtuose Darstellung persönlicher Schicksale und Studie bemerkenswerter Charaktere. Und nicht zuletzt ist es auch ein Buch, in dem man vieles lernt über Politik, Allianzen, Diplomatie und das entscheidende Militär, ohne das kein Krieg geführt wird – legendäre Schlachten, Niederlagen, Napoleons vergeblicher Ansturm gegen Russland und die elende Schlacht von Borodino inklusive.

Unermessliches Elend

Für uns aktuelle Erdenbürger ist „Krieg und Frieden“ aber seit jeher einfach auch ständige Realität. Irgendwo auf der Erde ist immer Krieg. Irgendwo auf der Erde ersehnen die Menschen nichts mehr als endlich Frieden, der uns in Europa seit nunmehr 77 Jahren zur Gewohnheit geworden ist. Präsenter sind er und eben auch der Krieg nun geworden, weil er in Europa und vor der Haustür der Europäischen Union geführt wird. Der Krieg rückt uns auf die Pelle.

Das ist der Ablauf Die Geschichte: Ihre Erzählung hat zwischen 8000 und 9000 Zeichen (inkl. Leerzeichen ).

Die Sehnsucht nach Wahrheit, Erkenntnis und Einsicht, nach Frieden, geretteten Menschenleben und überhaupt nach dem, was ein Land wie die Ukraine ausmacht, von der Landwirtschaft über die Infrastruktur bis hin zur Zivilisation und geistigen Kultur – diese Sehnsucht ist für viele von uns erdrückend groß. Wie unermesslich muss sie erst für die sein, die das Elend hautnah erleben!

Nach dem emotionalen „Hoffnung“ und dem lebenspraktischen „Zurück ins Leben“ wird jetzt also erstmals ein Thema Motto bei „Erzähl mir was“, das nichts mit der Pandemie zu tun hat. Sie scheint plötzlich auch ganz klein geworden zu sein in unseren Köpfen. Nun müssen sich aber die Geschichten, die wir suchen, keinesfalls mit der russischen Invasion in die Ukraine beschäftigen. Es ist nur gewissermaßen die zeitgeschichtliche Folie, vor der unser Team die Idee zu „Krieg und Frieden“ hatte. Krieg und Frieden gibt es überall, draußen in der real existierenden Welt, in den unstofflichen und irrealen Weiten des World Wide Web und natürlich tief in uns selbst – zwischen Menschen, die sich streiten, von einander scheiden, sich töten oder versöhnen und auf ewig lieben, was die fast religiöse Maximalform von Frieden darstellen dürfte.

Für alle Generationen

Und klar, niemand von uns ist auch ein Tolstoi. Er und sein rund 1200 Seiten starker Literaturkoloss sollen keinesfalls Messlatte sein für das, was auf acht- bis neuntausend Zeichen zu sagen ist – der Umfang also, den wir für „Erzähl mir was“ suchen. Das sind gerade mal rund sechs Seiten, ein halbes Prozent von Tolstois Romanepos. Deswegen sind wir sicher, dass wieder Hunderte von Ihnen mitmachen werden, vielleicht 14-Jährige wie im vergangenen Jahr Nora Antonic, die unsere Jugendsiegerin wurde, oder auch fast 80-Jährige wie Hans-Jochen Hüchting, der vor zwei Jahren gewann. Dass unser Wettbewerb derart generationenübergreifend werden würde, hat die Redaktion selbst überrascht.

Spannungen aus der Polarität

Nun aber sind Sie dran. Geschichte und Geschichten, Erlebnisse und Stories, also Literatur im Allgemeinen kann groß sein, wenn sie einfach Menschliches und Unmenschliches erzählt. Es geht nicht um Gedichte oder Sachtexte. Es geht um Ihre und Eure Erzählungen, die, erfunden oder gefunden, Spannendes, Positives oder Tragisches literarisch fokussieren. Krieg ist das Schrecklichste, ein paradiesischer Zustand der Frieden. Wir sind gespannt, welche Spannungen aus dieser Polarität erwachsen.