So feierte das Weinheimer Café Central seinen 25. Geburtstag

Bei mehrtägigen Festivals gibt es Besucher, die sich keine Gruppe entgehen lassen. So auch beim zweitägigen Jubiläumsfestival des Weinheimer Café Central, wo ein paar Unermüdliche den Club in der Nacht zum Samstag erst nach dem letzten Ton der Gruppe „Loaded“ verließen und sich am darauffolgenden Nachmittag von der ersten Band, der Gruppe „Affenfaust“ aus Hemsbach, mit Ska und Punkrock den

...