Orgelwerke aus 40 Jahren

Der runde Geburtstag von Kantor Johannes Matthias Michel – er wird am 1. Oktober 60 – ist Anlass für einen ungewöhnlichen Konzertzyklus: An sieben Abenden zwischen 8. und 29. September werden in der Christuskirche Mannheim sämtliche von ihm in den letzten vier Jahrzehnten geschriebene Orgelwerke erklingen. Neben dem Komponisten selbst treten Studierende der Hochschulen in Mannheim und Heidelberg auf. Weitere Interpreten sind unter anderem Martin Heini (Luzern), Anna Linz (Landau), Sascha André Heberling (Gelnhausen), Marion Krall (Mannheim). In jedem Konzert zu hören sind auch Werke für Solostimme oder -instrument und Orgel. red

Info: Alle Termine unter christuskirche.org