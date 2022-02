"MM"-Benefizaktion Kulturgut: Jetzt das gesamte Festival kostenlos streamen

Mannheim. Es ist so weit: Am Samstagabend, um 20 Uhr, ist der kostenlose Stream des zweiten KulturGut-Festivals dieser Redaktion abrufbar. Er bietet fast zwei Stunden lang eine abwechslungsreiche Alternative zur klassischen Samstagabendunterhaltung mit 24 jungen Kreativen aus der Mannheimer Szene – und kann natürlich auch nach dem „Sendetermin“ dauerhaft auf dem Leben-Portal mannheimer-morgen.de/leben angeschaut werden. Aber vielleicht haben Sie Spaß daran, im eigenen Wohnzimmer „auszugehen“ – die Live-Alternativen in Pop, Rock oder Comedy sind an diesem Wochenende rar gesät.

Das ist auch der Anlass, warum wir zum zweiten Mal ein Benefizfestival ausrichten – in diesem Jahr mit dem Fokus auf junge Künstlerinnen und Künstler. Die Wahl fiel auf Kreative, die vor und in der Pandemie in einer vielversprechenden Karrierephase waren, zum Beispiel herausragende Alben veröffentlicht hatten – und dann keine Gelegenheit mehr hatten, sich auf Festivals und Tourneen ein großes Publikum zu erspielen.

Spendenkonto Gespendet werden kann wie im Vorjahr an den Verein KulturNetz Mannheim Rhein-Neckar mit dem Betreff „KulturGut“. Bankverbindung: Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN: DE51 6705 0505 0038 9769 82

Auf der Basis einer erneuten Großspende unter dem Motto „Let The Music Play“ konnten in Zusammenarbeit mit dem KulturNetz Rhein-Neckar die kompletten Produktionskosten für die Aufzeichnung mit drei Kameras im Musikkabarett Schatzkistl in Höhe von 7000 Euro (plus Mehrwertsteuer) gedeckt werden – dazu eine Garantiegage von 100 Euro für jeden der 24 Kreativen. Mit Hilfe der Spenden unserer Leserinnen und Leser sowie dank Unterstützung der Bürgerstiftung könnten Stand jetzt fast 300 Euro pro Kopf ausgezahlt werden – aber das Spendenkonto ist ja noch offen...

Inhaltlich erwartet Sie neben Auftritten der beiden Stand-up-Comedians Toby Käp und Amir Shabazz eine Bestandsaufnahme der jungen Mannheimer Popkultur, mit Schwerpunkten im Singer-Songwriter-Bereich und einem facettenreichen Jazz-Block. Den bestreiten Gabriele Maurer (Gesang, Saxofon), Sängerin Jil Pappert, Bassistin Shana Moehrke und Pianist Philipp Weyand mit je einer Eigenkomposition.

Extrem breites Spektrum

Henny Herz und ihr Bassist Tobias Schmitt eröffnen das Festival mit der Ballade „Constant Flow“. Anschließend sorgen Listentojules und Pianist Konrad Hinsken unter anderem mit „Moving Up“ dafür, dass der Flow in Bewegung bleibt. Daran knüpfen drei markante Deutschpop-Kompositionen von Tieftöner Paul Gerlinger an. Einen starken Kontrast setzen Mary-Anne Bröllochs mit Frederic Lipgens von der Punk-Band Alarmbaby und die große Electro-Deutschpop-Hoffnung Adina und Keyboarder Marc Rohles. Jonas und Svenja Birthelmer alias Jona Bird, Pop-Folk-Songwriter Gabriel Zanetti, die Mannheimer Rocker Supernova Plasmajets und als krönender Abschluss Alex Mayr komplettieren das breite Spektrum.