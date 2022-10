IDS: Fünfte Auszeichnung

Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim wurde zum fünften Mal und damit zugleich mit dem Nachhaltigkeitspreis des „Total E-Quality“-Prädikats für die Jahre 2022 bis 2024 ausgezeichnet. Mit dem Prädikat werden laut Mitteilung Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen für ihr Engagement zur Chancengleichheit gewürdigt. Neben dem Chancengleichheitsplan des IDS als wichtiges Steuerungsinstrument werden in der Begründung der Jury auch die Betriebsvereinbarungen, zum Beispiel zur Umsetzung der „Ausführungsvereinbarung Gleichstellung“, sowie das neu entwickelte Leitbild des IDS benannt, das Chancengleichheit in die Organisationsziele und -politik integriert. Dabei wird besonders die Frauen- und Genderforschung hervorgehoben, etwa das neue Projekt zur Empirischen Genderlinguistik. red

