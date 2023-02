Doku-Film gibt Einblick in die Musikszene Namibias

Es sind Filmszenen voller Emotionen und Lebensfreude: Junge Namibierinnen und Namibier musizieren, singen und tanzen. Mitreißende Rhythmen, gepaart mit traditionellen Melodien und modernen Einflüssen, erfüllt die Popakademie Baden-Württemberg. Die Aufnahmen sind bereits im März am College of the Arts (COTA) entstanden. So hat die Popakademie im Rahmen der Kooperation mit dem COTA, der

...