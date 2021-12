DasDing-Festival, Simple Minds, Deine Freunde und mehr beim Zeltfestival Rhein-Neckar 2022

Mannheim. Das Zeltfestival Rhein Neckar findet im nächsten Jahr vom 25. Mai bis 26. Juni wieder auf dem Gelände des MVV Reitstadion am Maimarktgelände in Mannheim statt. Bislang bestätigt für das Line-Up der sechsten Ausgabe des beliebten Festivals sind Künstlerinnen und Künstler wie Bosse, Clueso, Faber, Lena, Guano Apes, Cari Cari, Emil Bulls, Meute, Dog Eat Dog, OG Keemo und viele mehr.

Zusammen mit dem Radiosender DASDING kündigen die Veranstalter nun als weiteres Highlight für Samstag, den 28. Mai 2022 das erste DASDING Festival an. Zur Festivalpremiere gibt es Provinz, Majan, Jeremias, Schmyt, 01099, Luna, Rote Mütze Raphi, Nina Chuba und Paula Hartmann auf der Bühne zu erleben.

Mit 40 Jahren Hits feiern die Simple Minds am Dienstag, den 14. Juni.2022 dann ihre 40-jährige Bandgeschichte. Und auch Deine Freunde kommen zum Abschluss des 6. Zeltfestival Rhein-Neckar am Sonntag, den 26. Juni 2022 zurück in die Metropolregion und feiern mit großen und kleinen Gästen zehn Jahre Bandgeburtstag.

Tickets für alle Zeltfestival Rhein-Neckar Konzerte sind unter www.zeltfestivalrheinneckar.reservix.de/events erhältlich. Weitere Infos unter www.zeltfestivalrheinneckar.de.

