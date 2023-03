Das Wilson de Oliveira Quintett im Club Ella & Louis

Wenn Musiker aus drei verschiedenen Generationen in der gleichen Jazzformation spielen, werden besonders in den Improvisationen oft stilistische Diskrepanzen deutlich. Das ist auch im Quintett um den uruguayischen Saxofonisten Wilson de Oliveira nicht anders. Möglicherweise liegt es aber an der homogenen Einstellung zu den Stücken, wenn sich im Mannheimer Club „Ella & Louis“ eine Band

...