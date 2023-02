Das Beste aus den schönsten Musicals im Mannheimer Rosengarten

Wenn Eiskönigin Elsa, Kaiserin Sisi und Showman P.T. Barnum sich auf der Bühne die Klinke in die Hand geben, könnte das in einem Chaos enden – oder Protagonisten eines genialen Bühnenspektakels darstellen. Im Fall von „This is the Greatest Show!“ geht die Rechnung auf. Das Konzept dazu hat Andreas Luketa von Sound of Music-Concerts kreiert – und dafür aus Musicals

...