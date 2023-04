Mannheimer Morgen Plus-Artikel Literatur Benjamin von Stuckrad-Barre geht mit "Noch wach?" auf Lesetour

Das Berliner Ensemble war ausverkauft zum Auftakt der Lese-Tour von Benjamin von Stuckrad-Barre, der mit seinem Roman "Noch wach?" derzeit in aller Munde ist. Am 3. Mai liest er in Heidelberg