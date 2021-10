Apache 207 veröffentlicht weiteren Teil seines kommenden Albums

Ludwigshafen. Neues auf die Ohren gibt es vom Ludwigshafener Rapper Apache 207: Mit dem gleich zweiteiligen Video zu den Songs „Vodka“ und „Lamborghini Doors“ erscheint heute das zweite Kapitel seines aus vier Teilen bestehenden neuen Albums „2SAD2DISCO“.

Bereits am Donnerstag, 2. September, veröffentlichte Apache den ersten Teil, dessen Lied denselben Namen trägt wie das Album. Gleichzeitig kam der Fan in Kapitel 1 in den Genuss zweier weiterer Lieder, die den Namen „So Weit“ und „Weisses Kleid“ tragen.

Die restlichen Kapitel wird Apache 207 wieder nach und nach ans Tageslicht bringen. Außerdem wird zu jedem Kapitel ein Musikvideo erscheinen, hieß es in einer Pressemitteilung. Beim letzten Kapitel sollen sie dann einen Film ergeben. Die weiteren zwei Kapitel werden am 5. November und am 2. Dezember präsentiert.