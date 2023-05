Mannheimer Morgen Plus-Artikel Theater "Adern" und "Out There" erzählen in Heidelberg von großen Gefühlen

Dramatische Werke auf dem Heidelberger Stückemarkt: "Adern" erzählt von einer Zweckehe zweier vom Krieg traumatisierten Existenzen. Und in "Out There" geht es um eine Liebe zweier Teanager aus unterschiedlichen Welten.