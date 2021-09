Was ist Terrorismus?

Heute vor 20 Jahren hat in Amerika ein schlimmer Anschlag stattgefunden. Dabei flogen entführte Flugzeuge in das World Trade Center in New York, in dem sich viele Personen aufhielten. Mehr als 3000 Menschen starben dabei.

Was dort passiert ist, nennt man Terrorismus. Terroristen wollen Angst und Schrecken in der Welt verbreiten. Sie wollen, dass auf der Welt extreme Regeln gelten. Diese Regeln wollen sie gegen den Willen anderer durchsetzen und gehen dabei brutal und mit Gewalt vor. Sie scheuen auch nicht davor zurück, Menschen zu töten. Manche Täter sprengen sich bei einem Attentat sogar selbst in die Luft.

"Gottesstaat" als Ziel

Wie genau die Welt aussehen soll, sehen verschiedene terroristische Gruppen ganz unterschiedlich. Die Attentate in New York gelten als islamistischer Terror. Islamistische Terroristen möchten auf der Erde einen „Gottesstaat“ errichten. Das heißt, sie möchten, dass alle Menschen eine strenge, angeblich von Gott gewollte Ordnung befolgen und dass „Ungläubige“ sterben. Dabei haben ihre Ziele aber gar nichts mit den wirklichen Zielen des Islam zu tun, als dessen Vertreter sie sich ausgeben.

So sollen in einem Staat etwa Frauen nicht selbst über sich bestimmen dürfen. Die Terroristen wollen der westlichen Welt schaden, in der – so glauben sie – Muslime von ihrem Glauben abgebracht werden.

Rechtsextremistischer Terror

Es gibt auch rechtsextremistischen Terror. Ein Beispiel dafür sind die Anschläge, die 2011 in Norwegen, nämlich in Oslo und auf der Insel Utöya, stattfanden. Dabei tötete ein Mann 77 Menschen. Er verübte die Taten, weil er der Meinung war, dass in Norwegen keine Menschen aus anderen Kulturen leben sollten. Rechtsextremistische Terroristen wollen nämlich, dass in einem Land nur Menschen wohnen, deren Vorfahren dort auch schon gewohnt haben. Sie glauben, dass diese Menschen wertvoller oder wichtiger seien als Menschen aus anderen Ländern.

Durch ihre Anschläge wollen Terroristen, egal welcher Gruppe sie angehören, Aufmerksamkeit für ihre Ziele bekommen. Denn nach einem Anschlag berichten die Medien ausführlich darüber.

Terrorismus ist ein Verbrechen. Polizisten und Sicherheitsbehörden versuchen, Terroristen aufzuspüren, die sich oft in verschiedenen Ländern verstecken und gemeinsam Anschläge planen. Auch an Flughäfen gibt es seit den Ereignissen in New York strengere Kontrollen, damit sich der Terror nicht wiederholt.