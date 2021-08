Retter für Tiere

Wenn ein Tier in Not ist, sind Michael Sehr und sein Team zur Stelle. Sie haben unter anderem Biber aus Schleusen befreit, Hunde, die gequält wurden – und wirklich viele Vögel.

Hallo Michael! Wie erfahrt ihr, wo ein Tier Hilfe braucht?

Michael: Zum Beispiel durch die Polizei oder Feuerwehr. Als private Person kann man uns nicht anrufen.

Wie sehen eure Einsätze aus?

Michael: Wir holen Tiere aus Notlagen oder fangen ausgebüchste Tiere ein. Wenn eine gefährliche Spinne gefunden wird, kommen wir auch. Oder wenn Menschen Tiere quälen, wenn zum Beispiel jemand 80 Katzen zuhause hält.

Welches Tier hast du als letztes gerettet?

Michael: Einen Turmfalken auf der Autobahn bei Worms. Er lag am Seitenstreifen und war in einem Dohlennest verfangen in einem Netz. Der Falke war schon stark abgemagert, steckte also wohl schon länger fest.

Was war dein spektakulärster Einsatz?

Michael: Als das Löwenbaby Lea bei einem Unfall entdeckt wurde. Ich wurde früh morgens über Funk informiert. Es kommt vor, dass Zeugen Tiere verwechseln, deshalb habe ich gar nicht wirklich mit einem Löwen gerechnet. Die Löwin war sehr ängstlich. Wir mussten sie aus ihrer Box befreien, bevor sie auf die Autobahn rennen konnte.

Hattest du Angst?

Michael: Nein, ich bin gut ausgebildet und habe Ausrüstung wie Handschuhe, Maulkörbe oder eine Führstange. Großen Respekt habe ich aber bei Einsätzen mit Rindern. Die wiegen zwischen 500 bis 1000 Kilo. Einmal hat mich eine Kuh gegen einen Baum gedrückt.

Welche Tiere müssen besonders oft gerettet werden?

Michael: Tauben. Wir holen 500 bis 800 Tauben im Jahr, die verhungern oder von Autos, Straßenbahnen oder Fußgängern verletzt wurden.

Warum bist du Tierretter geworden?

Michael: Ich hab viel für Tiere übrig. Früher habe ich beim Rettungsdienst gearbeitet und gemerkt, dass so etwas für Tiere noch fehlt. 2006 habe ich die Tierrettung gegründet. Mir macht die Arbeit Spaß, weil man Tieren hilft. Wir müssen aber auch viel Auto fahren, das ist anstrengend.