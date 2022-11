Fred Fuchs fragt nach: Wie trenne ich richtig Müll?

Mannheim. Ein lautes Müllauto draußen lässt Fred Fuchs aufhorchen: Wo kommt der Müll aus der Redaktion hin und was kann man vorher selbst tun?

In der neuen Folge unseres Kinder-Podcasts von „Radio Regenbogen“ und dem „Mannheimer Morgen“ gehen Fred Fuchs und Moderator Ralph Mehlhorn gemeinsam mit „MM“-Redakteurin Julia Brinkmann der Frage nach, wie richtige Mülltrennung funktioniert. Julia hat sich dafür extra noch Tipps geholt - bei Abfallberaterin Hanna Lay vom Stadtraumservice Mannheim, die auch viele Materialien und Spiele für den Grundschulunterricht konzipiert hat.

In einem normalen Zuhause gibt es Biomüll, Papiermüll, die Wertstofftonne für Plastik und Metall und den Restmüll. Und in den Restmüll, da soll möglichst wenig rein - denn der kann nicht recycelt werden. Aber auch beim Plastikmüll ist alles nicht so einfach, wie es scheint. Warum ihr unbedingt den Deckel vom Joghurtbecher abmachen solltet, wenn ihr ihn wegschmeißt, erfahrt ihr im Podcast! Den gibt es auch auf Spotify und Co.!