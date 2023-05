Votum gegen Verkehrsversuch

Mannheim. Die Vertreter des Mannheimer Handels haben sich erneut gegen die dauerhafte Beibehaltung des Verkehrsversuchs in der Mannheimer Innenstadt ausgesprochen. Industrie- und Handelskammer (IHK), Handelsverband Nordbaden und Werbegemeinschaft City stellten am Mittwoch eine aktuelle Umfrage unter Händlern, Dienstleistungsunternehmen und Gastronomen in der Innenstadt vor.

Demnach sprachen sich 72 Prozent der befragten Unternehmen gegen eine Verstetigung des Verkehrsversuchs aus. 58 Prozent erklärten, ihre wirtschaftliche Lage habe sich durch das Projekt verschlechtert. An der Umfrage nahmen 385 Innenstadt-Unternehmen teil.

Die drei Organisationen machen sich für einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs stark, damit Kunden beim Weg in die Innenstadt eine Alternative zum Auto hätten. Allerdings stoße das in einer Flächenregion wie der hiesigen an Grenzen. Motorisierter Individualverkehr werde weiter eine Rolle spielen, so die drei Organisationen. Sie fordern, dass ein Beschluss über den künftigen Autoverkehr in der City erst nach der OB-Wahl getroffen werden dürfe.