Drei Tage ohne Ruhepausen unterwegs - Polizei stoppt Reisebus auf A6

Grünstadt. Die Polizei hat am Freitagmorgen auf der A 6 Richtung Kaiserslautern einem ausländischen Reisebus ohne Lizenz die Weiterfahrt untersagt, nachdem dieser drei Tage lang ohne Ruhepausen unterwegs war. Ein besorgter Mann hatte die Polizeiautobahnstation alarmiert, dass ein Bekannter in dem Bus sitze und sich Sorgen um seine Sicherheit mache.

Am Maxi-Autohof in Grünstadt hielt die Polizei den Bus an, in dem insgesamt 71 Fahrgäste saßen. Drei Fahrer des Busses hatten vorgeschriebene Ruhepausen dokumentiert, die sie jedoch nicht einhielten. Der Bus war laut den Fahrgästen seit Mittwoch nonstop in Richtung Paris und Lissabon auf der Durchreise. Außerdem verfügten sie nicht über die notwendige Genehmigung für Fahrten im Linienverkehr.

Gegen die drei Fahrer und das Busunternehmen wurde ein Strafverfahren wegen Fälschung von beweiserheblichen Daten und Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Sozialvorschriften und des Fahrens ohne Linienverkehrslizenz eingeleitet.

Bei der Kontrolle der Fahrgäste stellten die Beamten zwei ausstehende Haftbefehle fest. Eine 40-jährige Frau konnte ihre Geldstrafe in Höhe von 500 Euro nicht bezahlen, weshalb sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Gegen einen 21-Jährigen bestand eine Fahndung wegen des illegalen Aufenthaltes zur Abschiebung. Er wurde zur Überstellung ans das Ausländeramt vom kommunalen Vollzugsdienst Grünstadt übernommen.