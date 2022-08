Trend zu mehr Homeoffice

Mannheim. Betriebe gehen davon aus, dass die Arbeitszeit im Homeoffice langfristig zunehmen wird. Das geht aus einer Umfrage des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hervor. „Sowohl kleinere, mittlere als auch große Unternehmen rechnen mit einem deutlichen Anstieg des Homeoffice-Anteils“, erklärte ZEW-Wissenschaftler Daniel Erdsiek. Dabei sei die erwartete Verlagerung ins Homeoffice in großen Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten am stärksten ausgeprägt. Das Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstitut befragte bundesweit mehr als 1000 Betriebe aus der Informationswirtschaft und dem verarbeitenden Gewerbe. was

