Start auf der Ersatzbühne

Mannheim/Schwetzingen. Mit der Mozart-Oper „Così fan tutte“ hat das Nationaltheater (NTM) erstmals mit einer Produktion im Schwetzinger Rokokotheater Premiere gefeiert, die dort auch während der Sanierungsphase des Haupthauses am Goetheplatz weiter gespielt werden wird. Die Premiere haben auch „MM“-Leser erlebt, die sich zuvor auf einer exklusiven Tour Ersatzspielstätten des NTM angeschaut haben. Am Alten Kino auf Franklin erklärte Intendant Christian Holtzhauer dabei, mit welchen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen das ehemalige Lichtspielhaus der US-Armee zum Theater umgebaut wird. Die Oper am Luisenpark konnten die Leser mit Intendant Albrecht Puhlmann und Christian Hauss besichtigen, der als Architekt für die Generalsanierung zuständig ist. vg/dms

