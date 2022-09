Polizei für Helmpflicht

Rhein-Neckar. Der Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kollmar hat sich am Rande einer Schwerpunktkontrolle in Weinheim für eine Helmpflicht bei der Benutzung von E-Bikes ausgesprochen. „Das kann Leben retten“, sagte der Polizeichef angesichts stark steigender Unfallzahlen mit Beteiligung von Fahrrädern. In Baden-Württemberg sind die Fahrradunfälle im ersten Jahr um mehr als 20 Prozent gestiegen. Diesen Trend verzeichne das Polizeipräsidium Mannheim auch in seinem Zuständigkeitsbereich, so ein Polizeisprecher. Bei der Kontrollaktion rund um ein Schulzentrum in Weinheim führten die Beamten rund 90 verkehrserzieherische Gespräche mit jungen Radlern. pro/bjz

