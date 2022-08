MVV startet Gasbonus für Mannheimer Bürgerinnen und Bürger

Mannheim. Um die Mannheimerinnen und Mannheimer bei einem sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit Gas zu unterstützen, hat das Energieunternehmen MVV nun einen Gasbonus gestartet. Diesen erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Angaben des Unternehmens, wenn sie im kommenden Herbst und Winter weniger Gas verbrauchen als in den beiden Vorjahren.

An der Gasbonus-Aktion können sich alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen, die sich im Gas-Netzgebiet der MVV Netze GmbH oder in Heddesheim befinden und über einen Gaszähler mit aktivem Liefervertrag verfügen – also auch Personen, die nicht Kunde von MVV sind. Die Aktion ist Teil der Kampagne #MonnemSpartEnergie, mit der MVV beim Energiesparen hilft.

Bei dem Gasbonus prämiert MVV jede Kilowattstunde Gas, die zwischen 1. Oktober 2022 und 31. März 2023 eingespart wurde, mit 5 Cent brutto je Kilowattstunde. Maximal sind 125 Euro Bonus möglich. Außerdem gibt es noch einen sogenannten „Communitybonus“. Dieser setzt sich aus der Einsparsumme aller Teilnehmenden, also der „Community“, zusammen. Dabei werden 20 Euro brutto zusätzlich pro Teilnahmeberechtigten ausgeschüttet, wenn die Gasersparnis der Community zusammengerechnet größer als 10 Prozent ist. Sparen die Teilnehmenden gemeinsam mehr als 15 Prozent ein, gibt es 40 Euro brutto extra. Inklusive Communitybonus können die Teilnehmer also bis zu 165 Euro brutto Gasbonus von MVV erhalten.

Die Teilnahme an der Gasbonus-Aktion ist auf 1500 Teilnehmer begrenzt. Einzelheiten und die Teilnahmebedingungen dazu finden sich unter www.mvv.de/monnemspartenergie/gasbonus. Die Anmeldung kann dort vom 15. August bis 30. September 2022 digital durchgeführt werden. Dafür sind die Gas-Jahresverbrauchsrechnungen der letzten beiden Vorjahre sowie ein aktueller Zählerstand notwendig.