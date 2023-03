Fahrlachtunnel öffnet frühestens im Mai

Mannheim. Die Stadt Mannheim kann den seit August 2021 voll gesperrten Fahrlachtunnel frühestens im Mai wieder öffnen. Das erklärte die zuständige Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) am Donnerstag im Technik-Ausschuss des Gemeinderats. Zuletzt war die Verwaltung davon ausgegangen, die wichtige Verkehrsader im ersten Quartal 2023 – also bis Ende März – zumindest teilweise wieder öffnen zu können. „Das verpassen wir knapp“, sagte die Bürgermeisterin.

Als neuen Zeitplan nannte sie die Tage zwischen 8. und 21. Mai. „Wenn alles gut läuft, öffnen wir den Fahrlachtunnel dann vierspurig“, erklärte sie. Davor müssten allerdings noch einige Dinge überprüft werden, etwa die Öffnung und Schließung der Schranken.

Voraussetzung für die Freigabe der beiden Röhren sind in jedem Fall auch erfolgreiche Brandrauchversuche. Am 21. und 22. April kontrollieren Sicherheitsbehörden mit den Tests die Gesamtfunktionalität der Tunneltechnik im Brandfall, teilte die Verwaltung mit.

In einer Mitteilung nennt die Stadt unter anderem „die angespannte Situation im Bausektor“ als Grund für die neuerliche Verzögerung. Die „schwierige und langwierige“ Suche nach Fachfirmen habe demnach „regelmäßige Umplanungen“ zur Folge gehabt. Zudem hätten Lieferschwierigkeiten und schlechte Materialverfügbarkeit zu Verzögerungen geführt. Die Arbeiten seien trotzdem „weit vorangeschritten“, teilt die Verwaltung weiter mit. „Kleinere Arbeiten werden nach den Brandrauchversuchen bis Anfang Mai behoben.“

Unterdessen erklärten Pretzell und die Verwaltung am Donnerstag auch, den Gemeinderat in diesem Jahr in einer „umfassenden Informationsvorlage“ über die Situation der Brücken zu informieren. Bei einer Neubewertung der Kurpfalzbrücke habe sich etwa ergeben, die Gewichtsbelastung vor deren Sanierung im Herbst verringern zu müssen. Deshalb soll es Lkw mit mehr als 30 Tonnen Gewicht noch in diesem Frühjahr verboten werden, die Brücke zu passieren. Der genaue Termin stehe noch nicht fest. Die Sperrung werde im Gegensatz zur BBC-Brücke im ersten Schritt nur über eine Beschilderung gekennzeichnet. Im weiteren Verlauf könne die Situation beobachtet und ausgewertet werden, um gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten, heißt es. Busse, Feuerwehren und Abfallsammelfahrzeuge könnten die Kurpfalzbrücke demnach weiterhin queren.

Seit 3. August 2021 gesperrt

Der 1994 eröffnete Fahrlachtunnel war am 3. August 2021 wegen gravierender Sicherheits- und Baumängel vollständig gesperrt worden – und ist das bis heute. In der Folge präsentierte die Verwaltung zahlreiche Missstände und Versäumnisse bei der Sicherheit des Bauwerks. So hätte im Brandfall etwa Rauch von der einen Röhre auf die andere übertreten können, wenn Fluchttüren geöffnet worden wären. Mitte Januar unterrichteten die für die Aufarbeitung und Wiederöffnung zuständigen Projektkoordinatoren Alexandre Hofen-Stein und Alex Stork den Technik-Ausschuss über ihre Erkenntnisse.

Nach wie vor unklar ist, warum Maßnahmen einer Richtlinie für den Betrieb von Tunneln aus dem Jahr 2006 nicht umgesetzt worden sind. Auch wurden statt 18 Lüfter pro Röhre nur jeweils acht verbaut. Zwischen 1994 und 2020 hat es keinen dokumentierten Funktionstest der gesamten Anlage gegeben. „Auf Basis der Aktenlage lag ein gesamtorganisatorisches Versagen vor“, sagte Hofen-Stein im Januar. ML-Stadtrat Achim Weizel hatte anschließend den Tunnel als „eine Schande in der Geschichte der Stadt“ bezeichnet.