Erweiterungsbau verschoben

Mannheim. Erst etwa ein Jahr später als geplant kann der Rosengarten den neuen Saal in Betrieb nehmen, der auf das Mittelfoyer zwischen dem Jugendstil-Altbau und dem Neubau aufgesetzt werden soll. Er wird, statt wie geplant im September 2024, erst im Herbst 2025 fertiggestellt sein, bestätigt Bastian Fiedler, der Geschäftsführer der m:con – mannheim-congress gmbh.

Geplant war, in diesem Sommer mit der Einrichtung der Baustelle zu beginnen. Noch ist aber die europaweite Ausschreibung zur Findung des Generalunternehmers gar nicht erfolgt. Man habe sich „aufgrund der aktuellen Situation“ entschlossen, das Verfahren zu stoppen und einen anderen Weg zu wählen, auch wenn das mit einer Zeitverzögerung verbunden sei. Wegen der derzeit schwierigen Lage in der Bauwirtschaft mit Materialmangel entschied sich die m:con sich für ein – ebenfalls europaweites – Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, weil man so leichter einen Generalunternehmer mit entsprechender Qualifikation bekomme. Zudem sei der Rosengarten wieder so gut gebucht, dass man ohnehin „weniger freie Baufenster“ habe.