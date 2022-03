Der Spritpreis über zwei Euro, die Gasrechnung teilweise verdreifacht, der Strom immer teurer: Die drastisch gestiegenen Energiepreise wären an den Stammtischen, wenn es sie zurzeit denn gäbe, ein Dauerthema. So verständlich der Ärger darüber ist, so klar muss man auch zwei bittere Wahrheiten aussprechen. Die eine ist: Was auch immer zurzeit in Berlin oder Brüssel diskutiert wird – der Staat

...