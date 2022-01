Die Mobilität in der Region wird immer grüner

Mannheim/Rhein-Neckar. Umweltfreundliche Alternativen in Sachen Mobilität bekommen in der Metropolregion immer mehr Gewicht. Während der „Fahrrad-Monitor“ Mannheim ein großes Wachstumspotenzial in Sachen Radnutzung attestiert, setzt die Rhein-Neckar Verkehr (RNV) GmbH immer stärker auf abgasfreie Fahrzeuge. Dazu werden schon in diesem Frühjahr 30 weitere E-Busse in Dienst gestellt. Kommendes Jahr sollen überdies 48 Wasserstoff-getriebene Brennstoffzellen-Busse die RNV-Flotte bereichern.

Das Fahrrad hat in seiner Erfinderstadt großes Wachstumspotenzial als Verkehrsmittel: 57 Prozent der Mannheimerinnen und Mannheimer wollen es häufiger nutzen, sagt die bundesweite Studie „Fahrrad-Monitor“, an der die Quadratestadt teilgenommen hat.

Schon jetzt haben im Vergleich mit anderen deutschen Großstädten die Menschen in Mannheim beim Radeln die Nase vorn: 68 Prozent der Bürgerinnen und Bürger nutzen Fahrrad oder Pedelec mindestens einmal monatlich – der bundesweite Durchschnitt liegt bei 60 Prozent. „In Mannheim wird häufiger und begeisterter Fahrrad gefahren als in anderen deutschen Großstädten“, bewertet Tim Gensheimer vom Sinus-Institut in Heidelberg, das die Studie im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums umsetzte, die Ergebnisse.

Die 14- bis 69-jährigen Befragten bescheinigen der Stadt eine fahrradfreundliche Kommunalpolitik, üben jedoch auch Kritik: Zwar fühlt sich mehr die Hälfte von ihnen sicher, viele sehen jedoch in „rücksichtslosen Autofahrern“ oder „zu viel Verkehr auf den Straßen“ Gefahrenquellen. Entwicklungspotenzial sahen die Teilnehmenden beim Radwegausbau und dem Zustand der Radwege oder der Trennung von Radfahrenden, Fußgängern und Fahrzeugen. Die Stadt Mannheim teilte mit, die Lücken im Radverkehrsnetz schließen zu wollen. Sie setze aber auch auf den Ausbau von Fahrradstraßen, bei denen Radfahrer Vorrang haben, so die Verwaltung in einer Mitteilung.

Umweltfreundlich ist auch die RNV unterwegs, die bis zum Anfang des nächsten Jahrzehnts ihre Bus-Flotte mit Dieselantrieben komplett ausmustern will. Zu sechs schon jetzt eingesetzten, elektrisch angetriebenen Bussen kommen ab März 30 weitere Fahrzeuge hinzu, die gleichermaßen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg rollen sollen. Parallel dazu läuft aktuell die Ausschreibung für 48 Busse mit Wasserstoff-getriebener Brennstoffzellen-Technologie. Diese sollen ab 2023 einsatzbereit sein. (mit baum)