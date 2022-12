Nio - Lademöglichkeiten von Wallbox bis Akkutausch

Bei Nio, der auf die Produktion von Premium-Elektrofahrzeugen spezialisierten chinesischen Automarke, steht der User im Fokus. Daher wird beim Thema Laden und Ladeinfrastruktur großer Wert auf die ultimative User-Experience gelegt - egal, ob unterwegs, zu Hause oder im beruflichen Umfeld.



Mit der Nio Power Home 3.0 bietet der Hersteller eine intelligente AC-Lademöglichkeit an. Diese lässt sich einfach und schnell in Betrieb nehmen - sowohl im privaten als auch beruflichen Umfeld. Das Teilen des Zugangs mit Freunden, Familie, Nachbarn oder den Kollegen auf dem Firmenparkplatz ist möglich.



Die Nio Power Home 3.0 ist für den Außenbereich konzipiert und kann als Wallbox flexibel an der Wand oder an der NIO Standsäule montiert werden. Das Laden über das 6,5 Meter lange Kabel wird mit bis zu 22kW ermöglicht. Durch Fota-Unterstützung ist die vernetzte Wallbox immer auf dem neuesten Stand der Technik.



Paula Ramirez, Lead Home Charging bei NIO: "Neben unseren Fahrzeugen bieten wir mit einer eigenen Wallbox eine sehr einfache und innovative Ladelösung für unsere User. Die Zufriedenheit unserer User steht bei uns an oberster Stelle, daher ist der kontinuierliche Ausbau unseres Ladeangebots durch eine eigene Infrastruktur und über strategische Partnerschaften von zentraler Bedeutung."



Unterwegs lassen sich die Nio Elektrofahrzeuge grundsätzlich mit einem Type 2-Kabel über jede Wallbox laden. Der Nio ET7, Nio ET5 und Nio EL7 können über den On-Board-Charger (OBC) mit bis zu 11kW AC geladen werden. Nio User haben derzeit Zugriff auf eines der größten europäischen Ladenetzwerke. Dieses umfasst rund 380.000 Ladepunkte von Drittanbietern in ganz Europa, in Deutschland rund 55.000.



Nio ist der erste Hersteller, der keine weiteren Ladekarten zur Nutzung des Netzwerks notwendig macht. Über die Nio Power Map in der Nio App können die User alle verfügbaren Ladepunkte des Nio Netzwerks einsehen und den Ladevorgang mit der Nio Schlüsselkarte oder direkt über die Nio App starten. Die Abrechnung erfolgt bequem über die Nio App.



Exklusiv für Nio-User ist die Power Swap Station (PSS), eine Ladelösung, die den vollautomatischen Austausch der Batterie in rund fünf Minuten ermöglicht.

Bei jedem Tausch werden der Zustand der Batterie und des elektrischen Systems sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass sowohl das Auto als auch die Batterie in optimalem Zustand sind.



Die moderne PSS Anlagen in der Größe einer Doppelgarage sind später für maximal 312 "Swaps" am Tag ausgelegt. Bis zu 13 Batterien werden mit 40kW bis 80kW netz- und batterieschonend geladen, ohne typische Spitzen im Stromnetz zu verursachen.

Mit nur 550kW Anschlussleistung wird das lokale Strom-Verteilnetz überdies nicht unnötig belastet.



Mit der PSS an der A8 in Zusmarshausen bei Augsburg (Bayern) und der PSS in Hilden (Nordrhein-Westfalen) entlang der A3 sind bereits die ersten Batterietausch-Stationen Deutschlands in Betrieb gegangen. Mit der PSS in Berlin steht eine weitere kurz vor der Fertigstellung. Für das Jahr 2023 plant Nio den schnellen Ausbau des PSS Netzwerks in Europa.



Zunächst werden alle drei PSS im Testbetrieb laufen. Bis voraussichtlich Ende März 2023 wird der Battery Swap Service in Deutschland für User kostenlos sein.

Im Rahmen einer groß angelegten Partnerschaft erweitern Nio und EnBW gemeinsam die Lademöglichkeiten für E-Autos in Deutschland: Nio User können zukünftig an bis zu 20 Schnellladeparks im EnBW HyperNetz ihre Batterien tauschen lassen, unter anderem in Herleshausen (Hessen) und Großburgwedel (Niedersachsen). Dafür errichtet Nio an den Schnellladeorten der EnBW seine PSS.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1