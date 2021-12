Impfstützpunkt Rhein-Neckar startet am Montag im Heidelberger Patrick-Henry-Village

Heidelberg. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreis eröffnet am Montag, 13. Dezember, im Heidelberger Patrick-Henry-Village den Impfstützpunkt Rhein-Neckar. Wie das Landratsamt mitteilte, sollen in der ersten Woche etwa 2000 Impfungen durchgeführt werden. Somit können in den Räumen des ehemaligen Supermarktes im Patrick-Henry-Village (PHV) schneller als geplant wieder Impfungen stattfinden. An gleicher Stelle wurde bis zum 30. September das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) und später das Impfzentrum Rhein-Neckar betrieben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Corona in der Region Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aktuelle Zahlen Coronavirus aktuell: Fallzahlen aus der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Main-Tauber-Kreis Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus in Mannheim: Fallzahlen, Sieben-Tage-Inzidenz und Impfungen Mehr erfahren Das Wichtigste auf einen Blick Die aktuelle Corona-Lage im Liveblog Mehr erfahren

„In der ersten Woche sind dort rund 2000 Impfungen geplant, doch wir wollen die Kapazitäten so schnell wie möglich hochfahren. Knackpunkte sind derzeit allerdings noch das fehlende Personal und auch die Beschaffung der Impfstoffe“, erklärte Landrat Stefan Dallinger laut Mitteilung. Da man im Landratsamt optimistisch ist, diese beiden Probleme zeitnah lösen zu können, werden zunächst nur für die erste Woche Termine zur Buchung freigegeben. „Sobald es möglich ist, erhöhen wir die Taktung in PHV und schalten dann weitere Termine frei“, so Doreen Kuss, Gesundheitsdezernentin des Kreises. Die buchbaren Termine für den Impfstützpunkt Rhein-Neckar werden am morgigen Freitag, 10. Dezember, ab etwa 10 Uhr eingestellt. Geimpft werden können dort nur Personen mit einem Termin.

Die Terminbuchung ist telefonisch unter der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (06221/5221881 – unter der Woche erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr) und online unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen möglich. Der Direktlink für die Online-Buchung lautet https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin.