Höchstwert seit Beginn der Pandemie - Inzidenz in Mannheim nun weit über 300

Rhein-Neckar. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Mittwoch (Stand 16 Uhr) mit 247 neuen Fällen auf insgesamt 22.057 erhöht. Dies ist erneut Höchstwert an Neuinfektion binnen eines Tages seit Ausbruch der Pandemie. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim - nach den täglich veröffentlichten Zahlen der Stadt – hat die Marke von 300 überschritten und liegt nun bei 336,7. Auch das ist Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Innerhalb von 24 Stunden stieg die Inzidenz deutlich an. Am Dienstag hatte der Wert bei 293,2 gelegen.

Das Gesundheitsamt bestätigte am Mittwoch außerdem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 50 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 333 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 19.578 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2146 akute Infektionsfälle.

LGA-Werte für die Region

Der Corona-Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Mittwoch (Stand 16 Uhr) mit 247 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 22.111 Fälle) innerhalb eines Tages auf 339,7 gestiegen. Am Dienstag lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 296,1.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 245,2 gestiegen (Vortag 207,2). Vom Gesundheitsamt wurden am Dienstag 343 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 29.610 Fälle im Kreis gibt.

In Heidelberg war laut LGA ein erhöhtes Infektionsgeschehen mit 55 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 6.643 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Montag bei 126,6 lag, wurde sie am Mittwoch mit einem Wert von 165,7 angegeben.

Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten erstmals über Wert von 300

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sind die gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Südwesten über die Marke von 300 pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen geklettert. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Mittwoch (Stand 16.00 Uhr) stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 316,0 nach 296,9 am Vortag. Die Zahl der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten sank hingegen leicht auf 348 (Vortag: 356).

Sollte die Bettenbelegung an zwei Werktagen in Folge die Marke von 390 überschreiten, würde die Corona-Alarmstufe mit einer landesweiten 2G-Regelung zum Beispiel für Restaurants oder Theater greifen. Ein Sprecher des Sozialministeriums wagte am Mittwoch keine Prognose, wann genau es soweit sein könnte. Zuletzt hatte es geheißen, dass die Alarmstufe möglicherweise schon Ende der Woche, "in jedem Fall" aber Mitte November ausgerufen werden könnte. Zu vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens hätten dann nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt.

Die Zahl der gemeldeten neuen Corona-Infektionsfälle stieg um 8057 auf nunmehr insgesamt 681.512. Wie das LGA weiter berichtete, wurden 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Damit stieg die Zahl der erfassten mit und an Covid-19-Verstorbenen auf 11.180. (mit dpa)