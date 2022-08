Corona-Inzidenz sinkt in Mannheim, steigt aber im Rhein-Neckar Kreis

Region Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Freitag mit 121 Neuinfektionen auf 291,6 gesunken. Am Donnerstag lag der Wert bei 300,6. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Mittlerweile wurden insgesamt 118.755 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt unverändert bei insgesamt 506.

In Heidelberg sind 74 weitere Corona-Fälle (insgesamt 52.445) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 209,1. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 212,9. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei insgesamt 139.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Freitag nach den Zahlen des LGA gestiegen und liegt nun bei 286. Am Donnerstag lag der Wert bei 283,6. Vom Gesundheitsamt wurden insgesamt 256 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 205.438 Fälle im Kreis gibt. Es wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Die Zahl liegt somit insgesamt bei 739.

Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim vermeldete am Freitag 121 neue Corona-Fälle. Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist damit auf insgesamt 118.588 gestiegen. Bislang gelten in Mannheim 117.174 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 908 akute Infektionsfälle. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 506.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.