"Wie aus einer Idee ein Weltkonzern entstehen kann": SAP feiert mit Bundeskanzler Scholz

Olaf Scholz macht gegenwärtig Urlaub im beschaulichen Allgäu. Natürlich ist ein Bundeskanzler irgendwie immer im Dienst, aber die traditionelle Kabinettssitzung am Mittwoch hat er ausfallen lassen. Vizekanzler Robert Habeck durfte sich deshalb in den Chefsessel setzen. Interessant ist allerdings, dass Scholz seinen Urlaub in dieser Woche gleich zweimal unterbricht. Am Sonntag fliegt der

...