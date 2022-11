Jacob Mammen baut Kaffee auf der familieneigenen Plantage in Indien an. Er arbeitet eng mit dem Kaffeeexperten- und händler Steffen Schwarz in Mannheim zusammen.

Herr Mammen, wie kommt Indien als Teetrinker-Land auf den Kaffee?

Jacob Mammen: Das war ein harter Weg. Bis 1994 musste aller Kaffee nach der Ernte an den indischen Staat verkauft werden. Der

...