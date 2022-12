Auch wenn der Prozess rund um das Manipulieren von Einnahmen in mehreren badischen Asia-Lokalen am Mannheimer Landgericht juristisch unspektakulär verlief, so könnte dieser gleichwohl ins Buch der Rekorde aufgenommen werden. Nach gerade mal eineinhalb Verhandlungstagen ist das Urteil verkündet worden - bei allen vier Angeklagten Bewährungsstrafen.

Der Vorsitzende Richter Andreas

...