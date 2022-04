Mannheim. Es geht um Kredite von über 20 Millionen Euro, die bei vier kleinen Banken im Rhein-Neckar-Raum mit gefälschten Unterlagen erschlichen wurden. Außerdem wirft die Anklage einem in Untersuchungshaft sitzenden 49-Jährigen betrügerische Verkäufe von Photovoltaik-Anlagen vor. Eigentlich sollte in dem Mitte Dezember am Mannheimer Landgericht gestarteten Prozess Ende März das Urteil fallen.

...