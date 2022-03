SAP, Merck und Phoenix spenden Geld und Medikamente für die Ukraine

Unternehmen aus der Region spenden für die Ukraine. So hat die SAP eine Million Euro als Soforthilfe für die Menschen in der Ukraine bereitgestellt. Die Hälfte ist vorgemerkt, um Spenden von Mitarbeitenden des Walldorfer IT-Konzerns zu verdoppeln. Damit käme das Spendenvolumen auf 1,5 Millionen Euro. Ein erster Teil an Sofortgeldern geht an Hilfsorganisationen, die Geflüchtete ebenso unterstützen wie Menschen in der Ukraine.

Der Darmstädter Pharmakonzern Merck wird „zur Unterstützung der humanitären Hilfe in der Ukraine“ zwei Millionen Euro an das Deutsche Rote Kreuz spenden. Hierzu trägt die Familie Merck eine Million Euro bei. Der Mannheimer Pharmahändler Phoenix spendet Arzneimittel, Verbandsmaterialien und medizinische Ausrüstung. Die Landesgesellschaften in Bulgarien, Rumänien, der Slowakei, Ungarn und dem Baltikum bereiten die Lieferungen vor und übergeben sie an Hilfsorganisatoren. Zusätzlich stellt die Phoenix-Gruppe mit dem Branchenverband eine Lieferung aus Deutschland zusammen. be