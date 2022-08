Mannheimer Morgen Plus-Artikel Energie MVV kündigt Gasbonus für Mannheimer und Heddesheimer an

Die MVV Energie will die Verbraucherinnen und Verbraucher in Mannheim und Heddesheim mit einem Bonus zum Gassparen animieren. An dem Plan, Gas- und Strompreise zu erhöhen, hält der Energieversorger jedoch fest