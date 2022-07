Fraport-Chef Schulte: „Am Frankfurter Flughafen wird es in diesem Jahr weiter rumpeln“

Passagiere am größten deutschen Flughafen müssen sich auch in den nächsten Wochen und Monaten auf Probleme einstellen. „Es wird in diesem Jahr weiter rumpeln“, sagte Stefan Schulte (kleines Bild), Vorstandschef des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport am Dienstagabend vor Journalisten. Dabei komme der Höhepunkt der Reisewelle Ende Juli mit dem Ferienbeginn in mehreren Bundesländern erst

...