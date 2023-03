Wechsel bei BW-Bank

Mannheim. Stabwechsel bei der zum LBBW-Konzern gehörenden BW-Bank: Nach 35 Jahren ist Claudia Diem zum Monatsende in den Ruhestand getreten. Für sie übernimmt jetzt Ann-Kristin Stetefeld die Position an der Spitze des Segments Unternehmenskunden Baden-Württemberg West und Nord mit Sitz in Mannheim und Karlsruhe. Die 44-Jährige kommt von der Deutschen Bank, dort war sie als Marktgebietsleiterin Firmenkunden in München tätig. Bei der BW-Bank wird Stetefeld das regionale Unternehmenskundengeschäft verantworten. Der geografische Aktionsradius reicht vom Hegau und Breisgau über Mannheim, Karlsruhe bis Hohenlohe-Franken und Heilbronn.

„Stetefeld verfügt nicht nur über exzellentes Wissen im Corporate Banking, sondern auch über strategisches Gespür und Erfahrung in der Führung großer Einheiten über verschiedene Standorte hinweg. Vor allem aber schlägt ihr Herz für das Firmenkundengeschäft“,so LBBW-Unternehmenskundenvorstand Karl Manfred Lochner. was