MVV-Chef Müller muss vorübergehend aussetzen

Mannheim. Georg Müller, Vorstandsvorsitzende der MVV Energie AG, wird dem Mannheimer Unternehmen aus gesundheitlichen Gründen mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Wie es in einer Mitteilung vom Freitag heißt, habe er Oberbürgermeister Peter Kurz, als Vorsitzenden des Aufsichtsrats, darüber unterrichtet, dass er seine Aufgaben als Vorstandsvorsitzender vorübergehend nicht ausüben könne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Demnach müsse er sich einer klinischen Behandlung unterziehen, die voraussichtlich in der Anfangszeit des Jahres 2022 beginnen wird. Aus diesem Anlass werden Regelungen zu treffen sein, was die vorübergehende Wahrnehmung der Aufgaben von Müller im Vorstand angeht. Der Aufsichtsrat werde dies entscheiden, heißt es in der Mitteilung.