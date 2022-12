Mannheimer MVV geht mit Gewinn aus Geschäftsjahr 2022

Frankfurt. Das Mannheimer Energieunternehmen MVV hat am Mittwoch seine Jahresbilanz in der Alten Börse in Frankfurt am Main präsentiert. Wie das Unternehmen mitteilt, lag der operative Adjusted EBIT im Geschäftsjahr bei 298 Millionen Euro und damit um acht Prozent über dem Vorjahreswert. Dazu kommen Veräußerungsgewinne in Höhe von 55 Millionen Euro.

Die bereinigten Umsatzerlöse steigen um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 4,2 Milliarden Euro. Grund für die Umsatzentwicklung seien gestiegene Großhandelspreise und höhere Stromhandelsmengen. Der bereinigte Jahresüberschuss nach Fremdanteilen der MVV verbesserte sich um 26 Millionen Euro auf 176 Millionen Euro.

MVV Aktie steigt im Geschäftsjahr 2022

Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 17 Prozent auf 2,67 Euro (Vorjahr: 2,28 Euro) an. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen wie im vergangenen Geschäftsjahr eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie vor.

Die MVV kündigte bei der Pressekonferenz an, Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme zeitgerecht umzusetzen. Der MVV-Chef Georg Müller mahnte diesbezüglich an: „Der Staat zieht uns hier zur Erfüllung einer hoheitlichen Aufgabe heran. Das kann keine Dauerlösung sein.“ Zuletzt hatte die MVV Preise für Strom und Gas zum Jahreswechsel für Verbraucher erhöht.

Die geplante Erlösabschöpfung auch bei Stromerzeugern bewertete er angesichts der hohen Energiepreise als nachvollziehbar. Müller mahnt allerdings, dass jede Erlösabschöpfung ein Eingriff in Marktregeln sei. „Dieser darf daher nicht rückwirkend erfolgen und muss ein Enddatum haben“, sagte der Vorstandsvorsitzende.