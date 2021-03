Wiesloch. Eigentlich ist es ein ganz normaler Bürotrakt: langer, weißer Flur, spärlich eingerichtete Räume. Doch wo früher bei Heidelberger Druckmaschinen in Wiesloch die Mitarbeitenden der IT-Abteilung an ihren Schreibtischen saßen, sollen bald die ersten Beschäftigten gegen Corona geimpft werden. „Wir stehen bereit“, sagt Vorstandschef Rainer Hundsdörfer, als er am Dienstag das neue,

...