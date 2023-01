VW Citi-Golf "Last Edition" erster ZeitHaus-Klassiker 2023

Rund 260 Fahrzeuge von mehr als 60 Herstellern umfasst die Sammlung des Automobilmuseums ZeitHaus in der Autostadt in Wolfsburg. Ein ganz besonderer Klassiker ist der Golf: Als erste Generation unter dem Kürzel A1 von Volkswagen of South Africa bis ins Jahr 2009 gefertigt, wurde er - wie sein Vorgänger, der Käfer - zu einem echten "Volkswagen" und damit zu einem Meilenstein der Automobilgeschichte.



Seit dem Verkaufsstart 1974 ist der Volkswagen Golf das meistgebaute, konzeptionell unveränderte Automobil der Welt - 1978 begann die Produktion in Südafrika. Die Markteinführung des "Citi-Golf" als besonders preisgünstiger Volkswagen auf Golf I-Basis erfolgte 1984. Mit einer Auflage von 1.000 Stück war ab 2009 die "Last Edition" erhältlich. Angetrieben wurde der "Citi-Golf" durch einen Reihen-Vierzylindermotor mit 1.595 ccm Hubraum und 74 kW/100 PS, die Höchstgeschwindigkeit lag bei 180 km/h. Das Fahrzeug aus der Sammlung des ZeitHauses ist die Nummer 1 der "Last Edition"-Serie. Während des Produktionszeitraums von 1984 bis 2009 liefen insgesamt 377.484 Citi-Modelle vom Band.



Als Klassiker des Monats kann man den Volkswagen Golf A1 Citi "Last Edition" ab sofort im ZeitHaus sehen. Mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte für die Autostadt kann das ZeitHaus täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

