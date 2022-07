VW Caddy mit zwei neuen Varianten

"Maxi TGI" und "Dark Label" heißen die beiden neuen Varianten des VW Caddy. Damit erweitert Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) seine Caddy-Modellpalette um zwei Varianten, die sich auch kombinieren lassen. Weiterhin gibt es den Caddy mit Benzin- und Diesel-Motoren.



Es gibt ihn jetzt also auch mit einem CNG-Motor (Compressed Natural Gas). Das mittels Turbo aufgeladene 1,5-Liter- Triebwerk leistet 96 kW/131 PS und sorgt im großen Caddy für gute Fahrleistungen bei niedrigem Energiekonsum. So erreicht der Caddy Maxi TGI als einziges Fahrzeug der Baureihe das Energielabel A+.Finanziell attraktiv und umweltfreundlich lässt sich der Caddy TGI mit Bio-CNG betreiben. Die Kosten für CNG liegen deutlich unter denen von Benzin oder Diesel. Zudem liefert ein Kilogramm CNG rund das 1,5-Fache an Energie mehr als ein Liter Benzin - und 1,3-mal mehr als der Liter Diesel.



Bei einem Verbrauch von 4,3 kg/100 km CNG oder entsprechend 118 Gramm CO2 pro Kilometer (kombiniert) sollten so, abhängig von der individuellen Fahrweise, mehr als 400 Kilometer im CNG-Betrieb plus weitere ca. 120 km Reichweite mit dem vollem Benzintank an Bord möglich sein. Der nur mit Schaltgetriebe verfügbare Caddy Maxi TGI von Volkswagen Nutzfahrzeuge nutzt dazu den aktuellsten 1,5 Liter-Motor mit 96 kW Leistung aus dem MQB des Volkswagen Konzerns, der speziell für die Verwendung von CNG entwickelt wurde.



Der neue Caddy TGI ist nur in der Version mit langem Radstand in den Varianten Cargo, Kombi, Caddy Life und Style, erhältlich. Die Preise für den Erdgas-angetriebenen Caddy beginnen bei 27.430,00 Euro (netto/exkl. MwSt.) für den Kastenwagen sowie bei 35.075,25 Euro (brutto/inkl. MwSt.) für den Caddy Kombi Maxi.



Das ebenfalls bereits bestellbare Sondermodell "Dark Label" verfügt über zahlreiche schwarze Designelemente und eine hochwertige Innenausstattung. Damit hebt sich das in nur vier gedeckten Außenlackierungen lieferbare Modell elegant von den anderen Modellen der Caddy-Baureihe ab.



Das neue Sondermodell basiert auf der mittleren Ausstattungsline "Life". Zusätzlich verfügt der "Dark Label" etwa über eine schwarze Dachreling, glanzgedrehte 17-Zoll-Leichtmetallräder "Columbo" in Schwarz, passende Folien-Schriftzüge. Auch die Außenspiegelgehäuse sind schwarz lackiert, die Türgriffe in Wagenfarbe und die Schiebetür-Schiene in Schwarz. Ein Panoramaglasdach, LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten und das schlüssellose Startsystem "Keyless Start" sind im Ausstattungsumfang enthalten.



Der Caddy "Dark Label" ist mit kurzem oder langem Radstand bestellbar. Als Antrieb stehen alle für den Caddy verfügbaren Benzin- und TDI-Motoren mit Front- und auch mit Allradantrieb zur Wahl - natürlich auch der neue TGI mit Erdgas-Motor. Die Preise für dieses elegante Sondermodell der Caddy-Baureihe beginnen bei 29.642,90 Euro (inkl. MwSt.) für den 1,5L TSI.

