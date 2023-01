Volvo übernimmt Software-Firma komplett

Der schwedische Autohersteller Volvo Cars übernimmt den Software-Entwickler Zenseact vollständig. Unmittelbar vor der Transaktion besaß Volvo 86,5 Prozent an dem Unternehmen und hat nun den verbleibenden Anteil von ECARX, einem globalen Unternehmen für Mobilitätstechnologie, erworben.



Der Erwerb der zusätzlichen 13,5 Prozent der Anteile an Zenseact ist ein strategischer Schritt, um mehr von der Software zu besitzen, die die Schlüsselfunktionalität zukünftiger Autos steuert, und unterstützt die strategische Ausrichtung des Autobauers, führend im Bereich neuer Technologien zu sein.



Zenseact soll aber weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren und die Entwicklung von Sicherheits-, Fahrerassistenz- und autonomen Fahrtechnologien leiten, die zuerst in Volvo- und Polestar-Fahrzeugen eingesetzt werden.

