Toyota feiert das japanische Kirschblütenfest

Die Toyota Collection steht am Samstag, 1. April 2023, von 10 bis 14 Uhr ganz im Zeichen des traditionellen japanischen Kirschblütenfestes. Die Kirschbäume auf dem Gelände der einzigartigen Fahrzeugsammlung von Toyota Deutschland (Toyota Allee 2, 50858 Köln) zeigen sich in prachtvoller Schönheit und die Fans erwartet hier unter anderem der meistverkaufte japanische Mittelmotor-Sportwagen aller Zeiten, der Toyota MR2.



In drei Generationen gab "Mister Two", wie die Fans den bezahlbaren Zweisitzer liebevoll nennen, dem Alltag jenen Adrenalin-Kick, der den MR2 heute zum Kultklassiker macht. Aber auch das einzigartige, brutal-starke Rallye-Biest Toyota MR2 (222D) gibt in der Toyota Collection einen Gastauftritt.



Der Eintritt zum Kirschblütenfest mit Toyota MR2 Thementag ist frei. Es gibt kostenlose Führungen zu allen Highlights der Toyota Collection. Insgesamt präsentiert Deutschlands größte Toyota Sammlung rund 85 Klassiker aus sieben Jahrzehnten, für Fans genügend Anlässe zu Benzingesprächen.



Besonders stilvoll lassen sich Tech-Talk und Kurvendiskussionen mit süßen Köstlichkeiten genießen, denn zum Kirschblütenfest gibt es "Sweets from Japan". Andere fernöstliche Spezialitäten finden sich auf dem Parkplatz vor der Ausstellungshalle, dort wird sich die Toyota Community mit einem bunten Feld aus MR2 Sportwagen treffen und gewiss auch wieder schrille und seltene JDM-Modelle (Japanese Domestic Market) mitbringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1