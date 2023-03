Der elektrische Lexus RZ ist fertig

Er ist so luxuriös wie das Oberklasse-SUV RX, der neue, vollelektrische Lexus RZ 450e. Nun hat ihn die höhere Toyota-Tochter fertigentwickelt. Der Komfort-Stromer kann bereits bestellt werden. Die Kunden können dabei vom Rundum-Sorglos-Paket "Kanzen" profitieren, das einen einfachen Einstieg in die Elektromobilität ermöglichen soll.



Das Angebot umfasst Zusatzdienstleistungen und einen Kundenvorteil von bis zu 6.000 Euro (brutto). Neben der Wartung, die für die komplette Leasing-Laufzeit inklusive ist, erhalten Kunden eine Lexus Wallbox im Wert von 580 Euro gratis dazu. Inbegriffen ist dabei auch ein kostenloser Video-Installationscheck, der in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner e-mobilio durchgeführt wird. Hier werden die Gegebenheiten für eine eigene Wallbox unkompliziert und schnell von den Experten bei e-mobilio analysiert.



Ebenfalls im Rahmen von Kanzen - was auf Japanisch so viel wie "komplett/ganzheitlich" bedeutet - erhalten Kunden einen Gutschein über 800 Euro für einen Satz Winterkompletträder. Zudem gibt es eine bis zu zehnjährige Fahrzeuggarantie im Rahmen von "Lexus Relax". Bei diesem Garantiemodell können Kunden die Fahrzeuggarantie mit jeder Inspektion bei einem Vertragspartner um zwölf Monate verlängern. Die einzige Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug eine Gesamtfahrleistung von 160.000 Kilometern nicht überschritten hat und höchstens zehn Jahre alt ist.



Das komplette Kanzen-Angebot gilt bei Abschluss eines Leasingvertrages des Lexus RZ in der Launch-Edition bei einer Laufzeit von 48 Monaten (10.000 Kilometer pro Jahr) bis zum 30. Juni 2023. In dieser Ausführung fährt das Elektromodell zusätzlich zur umfangreichen Serienausstattung (ab 68.000 Euro) mit digitalem Innenspiegel, Lenkrad mit Sensortasten, Lexus Intelligent Park Assist Einparkautomatik, Head-up-Display, achtfach elektrisch einstellbaren Vordersitzen sowie Sitzbelüftung für Fahrer und Beifahrer vor. Die Preise für die Launch-Edition starten bei 74.700 Euro, in die Schauräume der Vertragspartner rollt der Lexus RZ ab dem 17. April 2023.

