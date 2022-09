Toyota-Antriebe im Verbrauchs-Vergleich

Hybride und Verbrenner im Test: Eine Studie des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA) der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt attestiert den Vollhybrid -und Plug-in-Hybridantrieben von Toyota eine hohe Effizienz unter alltäglichen Fahrbedingungen. Das Institut hat im "IfA Hybrid Real Endurance Test" die realen Verbräuche unterschiedlich angetriebener Fahrzeuge untersucht.



Toyota hatte dafür vier Fahrzeuge mit unterschiedlichen Antriebskonzepten zur Verfügung gestellt, die insgesamt knapp 10.000 Testkilometer und 140 Fahrstunden absolvieren mussten. Auf die Straße geschickt wurden zwei Toyota Yaris , einmal mit Benzin- und einmal mit Hybridantrieb, sowie zwei Toyota RAV4 mit Vollhybrid und Plug-in-Hybridantrieb.



Im Test stellte der selbstladende Yaris Hybrid Effizienzvorteile gegenüber dem konventionell angetriebenen Yaris unter Beweis. Speziell im Stadtverkehr unterbot das Hybridmodell den reinen Benziner um mehr als 2,5 Liter. Das liegt vor allem daran, dass der selbstladende Yaris Hybrid im Stadtverkehr bis zu 80 Prozent der Zeit rein elektrisch unterwegs ist und dabei Sprit spart.



Beim Duell der beiden RAV4 kristallisierte sich kein klarer Sieger heraus. Der Verbrauchstest des IfA belegte jedoch, dass das große SUV sowohl mit Vollhybridantrieb als auch als Plug-in-Hybrid teils mit weniger als fünf Litern Kraftstoff auf 100 Kilometern auskommt - sogar weniger als der Yaris mit reinem Verbrennungsmotor. Damit unterbietet das 218 PS starke und gut 1,7 Tonnen schwere Mittelklasse-SUV im Alltagsbetrieb sogar die WLTP-Verbrauchswerte.



Welches der beiden Antriebskonzepte des RAV4 am effizientesten ist, hängt dabei vom individuellen Nutzer- beziehungsweise Fahrprofil ab. Autofahrer mit eher kurzen oder mittleren Fahrstrecken und der Möglichkeit, ihr Fahrzeug in regelmäßigen Abständen zu laden, sparen mit dem Plug-in-Hybrid am meisten Kraftstoff. So legt das Plug-in-SUV Strecken zwischen 70 und 80 Kilometern komplett elektrisch und ganz ohne Zutun des Verbrenners zurück.



Vielfahrer hingegen, die weite Strecken zurücklegen müssen und nicht immer und überall nachladen können, erzielen mit dem RAV4 als Vollhybrid die besten Verbrauchswerte. Ebenfalls beachtlich: das Hybrid-SUV erzielt anhand des Testverbrauchs eine Reichweite von knapp 1.200 Kilometern.

