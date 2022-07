Telematik-Hilfe nach einem Unfall

Zur Unterstützung bei der Unfallmeldung und Schadensabwicklung bietet die HUK-Coburg Kunden ab sofort eine automatische Unfallerkennung auf Basis von Telematik zur schnellen Unterstützung im Schadenfall per App an.



Telematik ist die Verknüpfung der Technologiebereiche Telekommunikation und Informatik, entsprechend setzt sich das Kunstwort zusammen. Kfz-Versicherer wie die HUK-Coburg bedienen sich der Telematik, um ihre Kunden zu einer vorausschauenden und defensiven, kurzum zu einer sichereren Fahrweise, zu motivieren.



Hierzu werden die Fahrdaten eines Autofahrers erfasst, ausgewertet und dem Fahrer dann auf Wunsch in einer App angezeigt. So bekommt der Betreffende die Möglichkeit, seine Fahrweise entsprechend den Ergebnissen der Auswertung anzupassen und zu verbessern. Für vorbildliches Fahrverhalten gewährt die Versicherung dann anhand der ermittelten Daten einen individuellen Rabatt in der Kfz-Versicherung. So lassen sich die Kfz-Versicherungstarife persönlicher und damit auch gerechter ausgestalten.



Doch die Vorteile der Telematik kann man auch noch anders nutzen, wie die HUK vormacht. Der Versicherer verbindet nämlich jetzt die Erkennung eines Unfalls mit der entsprechenden Schadenmeldung zu einem neuartigen Service für seine Kunden. Und das funktioniert so: Nimmt das Telematik-System innerhalb Deutschlands einen Verkehrsunfall wahr, erhalten die Nutzer der Telematik-App eine sogenannte Push-Nachricht auf ihr Smartphone. Je nach Schwere des Unfalls kann dann Hilfe angefordert werden und digital eine Schadenmeldung erfolgen. Falls die gemessenen Werte auf einen Verkehrsunfall hindeuten, bei dem es Verletzte geben könnte, wird entsprechend eine automatische Unfallmeldung abgesetzt. Daraufhin nimmt ein Unfallmelde-Dienstleister telefonisch Kontakt auf und verständigt bei Bedarf Rettungskräfte.



Telematik-Kunden der HUK-Coburg können den neuen Schadenservice ab sofort ohne Zusatzkosten nutzen. "Wir haben bereits seit 2016 Erfahrung in der Unfallerkennung gesammelt und haben unser Telematik-Produkt so weiterentwickelt, dass wir unsere Kundinnen und Kunden von einem leichten Verkehrsunfall bis hin zu Unfällen mit Verletzungen bestmöglich unterstützen können", stellt Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der HUK-Coburg, fest. Er sieht den Mehrwert des neuen Schadenservice insbesondere darin, dass er Unfallerkennung und Schadenmeldung vereint. Damit biete die HUK-Coburg ihren Kunden nicht nur günstigeren Versicherungsschutz, sondern auch schnelle Hilfe, betont Dr. Rheinländer.

