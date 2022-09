Joy Crookes neue Lexus Markenbotschafterin

Die Marke Lexus wurde vom japanischen Automobilhersteller Toyota ins Leben gerufen und steht für die automobile Ober- und Luxusklasse. In den Vereinigten Staaten von Amerika schon lange Kult, haben die Europäer sich dem Trend angeschlossen. Die britische Singer-Songwriterin Joy Crookes ist Gesicht und Stimme einer neuen Lexus Werbe-Kampagne für das Crossover-Modell UX.



Durch die Zusammenarbeit mit der international gefeierten, für BRIT Awards und Mercury Prize nominierten Künstlerin möchte Lexus ein jüngeres, vielfältigeres und sozial engagiertes Publikum erreichen. Joy Crookes steht für eine neue Art von Lexus Kunden und ist eine Botschafterin, die modernen Luxus und Stil neu definiert, so der Hersteller.



Die neue Kampagne feiert das Konzept "die Energie, die Dich antreibt" und verbindet Joys Kreativität als Künstlerin und ihren dynamischen Lebensstil mit dem expressiven und fortschrittlichen Charakter des UX: Leidenschaft und Energie haben Joy es ermöglicht, sich ihren Kindheitstraum von einer international erfolgreichen Musikkarriere zu erfüllen - zwei Eigenschaften, die auch die Lexus-Entwickler stets antreiben.



Die optimierte Smartphone-Integration zeigt Apps auf dem Touchscreen an, der je nach Ausstattung acht oder 12,3 Zoll groß ist und in der Neuauflage des Crossovers näher an den Fahrer rückt. Die neue Lexus Link App bietet intelligente Funktionen wie eine Fernsteuerung für Klimatisierung und Türverriegelung.



Umfassend modifiziert wurde auch die F Sport Version des UX, die unter anderem über adaptive variable Stoßdämpfer (AVS) verfügt. Kunden können zwischen sechs Lackierungen und auf Wunsch ein schwarz lackiertes Dach wählen.



Für Sicherheit sorgt das verbesserte Lexus Safety System +, das neben dem nochmals optimierten Pre-Crash Safety System auch einen Kreuzungsassistenten zum sicheren Abbiegen und einen Notlenkassistenten umfasst. Dieser hilft beim sicheren Ausweichen von Hindernissen, ohne die Fahrspur zu verlassen.



"Kreativität in allen Formen verleiht mir Energie und Inspiration", sagt Joy Crookes. "Bei der Arbeit an der neuen Kampagne habe ich erlebt, wie sich Lexus für Handwerkskunst und Kreativität engagiert. Wie die Kunden des Lexus UX strebe auch ich immer danach, mich selbst auszudrücken. Ich habe das Glück, dass ich das durch meine Musik, Mode und Kunst tun kann, und ich bin dankbar, dass Lexus mir dafür eine neue Plattform bietet."



"Joy verkörpert die Leidenschaft und Energie von Lexus für Kreativität, Design und Nachhaltigkeit", sagt Pascal Ruch, Vice President und verantwortlich für Lexus Europa.

Die neue Lexus UX Kampagne ist online unter https://www.lexus.de/lexus-joy-crookes zu sehen.

